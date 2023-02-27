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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 15:04

Lokantasını depremzedeler için tahsis etti! Günde 1000 kişilik yemek pişiyor

Kahramanmaraş esnafından 70 yaşındaki Yılmaz Hacıbeyoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedelere yemek yapılması için lokantasını bölgede yardım faaliyeti yürüten derneğe tahsis etti.

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