Leyleklerde ezber bozan durum! Yuvayı erkek kuş yapıyor

Her yıl olduğu gibi, Afrika'dan 7 bin kilometre yol alarak Türkiye'ye gelen leylekler, bu yıl da Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne ulaştı. Baharın müjdecisi olan leylekler, ilk olarak Leylek Ormanı'ndaki yuvalarına yerleşmeye başladı.