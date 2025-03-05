Leyleklerde ezber bozan durum! Yuvayı erkek kuş yapıyor

Her yıl olduğu gibi, Afrika'dan 7 bin kilometre yol alarak Türkiye'ye gelen leylekler, bu yıl da Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne ulaştı. Baharın müjdecisi olan leylekler, ilk olarak Leylek Ormanı'ndaki yuvalarına yerleşmeye başladı.
Leylek türlerinde erkek kuş, dişi kuşa olan ilgisini ve bağlılığını gösterebilmek için yuva yapma görevini üstleniyor. Dişi leylek, erkek kuş tarafından özenle inşa edilen yuvaları seçerek eşini kendine çekiyor.
Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek gelen leyleklerin bulunduğu Leylek Ormanı ziyaretçilerini bekliyor.