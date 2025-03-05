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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2025 Çarşamba 17:06 |

Leyleklerde ezber bozan durum! Yuvayı erkek kuş yapıyor

Afrika'dan 7 bin kilometre yol kat ederek Türkiye'ye ulaşan leylekler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne geldi. Leyleklerde, 'Yuvayı dişi kuş yapar' atasözünün tersine yuvayı erkek kuşlar yapıyor.

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