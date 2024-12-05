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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 12:57

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda bulundu! Heyecanlandıran keşif

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen kazı çalışmalarında, Hekate'nin meşalesiyle milattan sonra 2. yüzyıla ait figürlü Korinth sütun başlığı gün yüzüne çıkarıldı.

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