Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda bulundu! Heyecanlandıran keşif

"Güzel sonuçlar geleceğini gösteriyor"





Bu kapsamda alanda yürütülen kazılarda önemli sonuçları ulaştıklarını vurgulayan Söğüt, şöyle konuştu:





"Alandaki çalışmalarda ilk olarak Hekate'nin sütuna işlemeli meşalesini bulduk. Bunun yanı sıra Helenistik ve Roma dönemlerine ait değişik Korinth (sütun başlarının akantus yapraklarıyla süslendiği ve sütunların bir kaide üzerine oturtulduğu, klasik mimarideki üç düzenden biri) sütun başlıklarına ilave olarak, ilk defa milattan sonra 2. yüzyıla ait figürlü Korinth başlığı da ele geçti ve bunun devamının geleceğini düşünüyoruz. Bunlar bize yapılan kazılarda güzel sonuçlar geleceğini gösteriyor. Burada hem Hekate kültüne dair verileri, antik mimariye dair buluntuları hem de sosyal hayatla ilgili bulguları çıkarıp değerlendireceğiz. Kutsal yolun Lagina Hekate Tapınağı'na girişini açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Ziyaretçiler geldiklerinde belirli bir alandan itibaren önce giriş kapısına daha sonra kutsal alandan tapınağın olduğu yere geçebilecek. Kazılarda çıkan blokları tek tek tarayarak ve çizerek yapının restorasyonunu yapacağız. Çalışmalar tamamlandığında, ziyaretçiler antik dönemde o kapının ihtişamını görerek tören alanına geçmiş olacak."