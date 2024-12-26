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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 13:30 |

Kuzuların süt annesi 'çoban köpeği' oldu

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, kendi yavrusunun yanı sıra 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor. besicilik yapan Ahmet Özkan, köpeğinin kendi yavrusunu da ağılda kuzularla büyüttüğünü söyledi.

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