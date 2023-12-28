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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 09:07

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

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