Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı

Hemen arkasında aynı şeritte seyir halinde olan Mustafa Dereli yönetimindeki hafif ticari araç duramayarak önünde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

İddiaya göre Edirne yönünde seyreden Kadir Aytekin yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerlediği esnada yavaşlamaya başladı.

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıyı sağlık personeline teslim etti.

TIR şoförü Kadir Aytekin kazayı yara almadan atlatırken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Dereli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Öte yandan kaza sonrası Dereli yönetimindeki aracın içerisinde alkol şişeleri göze çarptı.





Kazayı anlatan TIR şoförü Kadir Aytekin," Normalde ben bu şeritten gidiyorum aracım birdenbire yavaşladı. Sağ tarafa geçerken araç bayağı hızlı şekilde geliyordu. Herhalde o yüzden kaza meydana geldi. Şoför yaralı." ifadelerini kullandı.