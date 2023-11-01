Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, ağır yaralandı.
Kaza, otoyolun Reşadiye geçişinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre Edirne yönünde seyreden Kadir Aytekin yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerlediği esnada yavaşlamaya başladı.
Hemen arkasında aynı şeritte seyir halinde olan Mustafa Dereli yönetimindeki hafif ticari araç duramayarak önünde bulunan TIR'a arkadan çarptı.
Kaza sonucu ticari araç içerisinde bulunan Mustafa Dereli ağır yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
TIR şoförü Kadir Aytekin kazayı yara almadan atlatırken haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıyı sağlık personeline teslim etti.
Mustafa Dereli ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan Dereli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası Dereli yönetimindeki aracın içerisinde alkol şişeleri göze çarptı.
Kazayı anlatan TIR şoförü Kadir Aytekin," Normalde ben bu şeritten gidiyorum aracım birdenbire yavaşladı. Sağ tarafa geçerken araç bayağı hızlı şekilde geliyordu. Herhalde o yüzden kaza meydana geldi. Şoför yaralı." ifadelerini kullandı.