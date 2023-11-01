  • $28,3323
  • 29,9182
  • 1808.31
  • 7528.57

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 17:33

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkisinde hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ağır yaralandı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.