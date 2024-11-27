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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 11:44

Kuyucuk Gölü için çalışma yürütülüyor! Yeniden 'kuş cenneti' olacak

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve 2019-2021 döneminde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden 'kuş cenneti' olması için çalışma yapılıyor.

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