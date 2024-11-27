Kuyucuk Gölü için çalışma yürütülüyor! Yeniden 'kuş cenneti' olacak

Valilik koordinesiyle yapılan çalışmalarda hayvan sulama göletlerinin kaldırıldığını ifade eden Çoban, "Önümüzdeki sezon 2025 yılıyla birlikte Kuyucuk Gölü dağdan gelen suya kavuşmuş olacak. Bu çalışma çok önemli çünkü farklı kurumların işbirliğiyle Kuyucuk Gölü 3 yıldır kurtarılmaya çalışılıyor. Türkiye'de Kuyucuk Gölü çok önemli bir noktada, Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı ve uluslararası anlamda da önemli bir yere sahip." dedi.