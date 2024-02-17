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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:05

Kütahyalı Emine usta! 22 yıldır sanayide eşiyle oto kaporta ve boya işi yapıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yıllardır eşine ait oto kaporta ve boya tamirhanesinde çalışan kadın usta, yaptığı işle örnek oluyor.

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