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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 13:43

Kuşadası'na 4 kruvaziyer ile 8 bin 200 turist geldi

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerden Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 kruvaziyerle 8 bin 200 turist geldi.

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