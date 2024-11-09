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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 09:39

Kuş cennetini kuraklık vurdu! Mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Bitlis'te çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, son zamanlarda kuraklıkla boğuşuyor. Gölün su seviyesi ciddi oranda düşerken su altındaki mikrobiyalitler de gün yüzüne çıktı.