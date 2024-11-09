Kuş cennetini kuraklık vurdu! Mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü, Karşıyaka ve Esenkıyı köyleri arasında yer alan ve aynı zamanda kuş cenneti olarak da bilinen Arin Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle hızla küçülüyor.
Yüz ölçümü 13 kilometrekare olan ve 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan gölde su seviyesinin çekilmesiyle duvar kalıntıları ve mikrobiyolitler gün yüzüne çıktı.
Göl çevresinde yaşayan vatandaşlar, bu durumun çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi etkileri olabileceği konusunda endişe duyuyor.
Köy sakinlerinden Nedim Atalay, "Arin Gölümüz muhteşem bir kuş cennetiydi. Sabahları kuş sesleriyle uyanırdık. Ancak artık gölümüz hızla kurumaya mahkum. Bu durumu endişe içinde izliyoruz." dedi.