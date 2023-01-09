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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2023 Pazartesi 16:38

Kuruyan Marmara Gölü'nde organik tarım! Kayıklar gitti traktörler geldi

Marmara Gölü kuraklığın etkisiyle geçen yıl tamamen kurudu. Bir zamanlar balıkçı kayıklarının dolaştığı gölde artık traktörler var. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilen 35 bin dekarlık alanda organik buğday ve ayçiçeği yetiştirilecek.

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