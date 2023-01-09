Kuruyan Marmara Gölü'nde organik tarım! Kayıklar gitti traktörler geldi

Dolu olduğu dönemlerde yılda ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren gölde su seviyesi, kuraklığın ve kaçak sulamaların etkisiyle her geçen yıl azaldı.

Tepeli pelikan, küçük karabatak gibi nesli tehlike altında olan kuş türleri de dahil 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan ve bu özelliğinden dolayı 2017 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" ilan edilen göl, geçen yıl tamamen kurudu.

Protokolle, gölün güneydoğusunda sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı için temiz su depolama ve rezerv alanı oluşturulması, kuzeyinde göldeki yaban hayat için "Hassas Koruma Bölgesi"nin yer alması, bir bölümünde de organik tarım yapılması kararlaştırıldı.

Rezervuar ve hassas koruma bölgesi alanları için projelendirme çalışmaları ise devam ediyor.

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Kendilerine tahsis edilen 35 bin dekarlık alanın 28 bin dekarında buğday, 7 bin dekarında da ayçiçeği yetiştireceklerini belirten Avgın, şunları kaydetti:





"Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak açısından burada organik tarım gerçekleştiriyoruz. Tamamen yüzde 100 organik üretim yapacağız. Organik buğday ekiyoruz şu anda, bir danışmanlık firmasının kontrolü altında. Şu anda yaklaşık 28 bin dekarda buğday ekiyoruz. Kalan kısımda da hazırlıklarımızı yaparak ilkbaharda organik ayçiçeği ekimi gerçekleştireceğiz. TİGEM bu faaliyeti yaparak, ülkemizin organik üretimine de büyük katkı sağlayacak ve bu konuda tohumculuk ve damızlıkta olduğu gibi öncü ve önder olacak."