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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 16:14

Kurt saldırıları nedeniyle terk edilen köy, doğa tutkunlarının yeni adresi oldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Beydilli köyü, kurt saldırıları sonrası hayvancılığın bitmesiyle terk edildi. Ancak doğal taş ve ahşap mimarisi, Köprülü Kanyon manzarası ve otantik Türkmen Yörük kültürüyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

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