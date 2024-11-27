Kurt saldırıları nedeniyle terk edilen köy, doğa tutkunlarının yeni adresi oldu

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çeken Beydilli köyü, terk edilmiş olmasına rağmen doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Köy, Sütçüler ilçesine yaklaşık 45 kilometre, Kesme kasabasına ise 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Beydilli köyünde evler, çevredeki doğal malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Ardıç ve sedir ağaçlarının kullanıldığı çatılar, taş ve ahşabın uyumunu yansıtıyor.
Köydeki evler genellikle iki katlı. Alt katta hayvan barınakları, üst katta ise yaşam alanları bulunuyor. Bazı evlerde, "Hayat" adı verilen tahta sundurma balkonlar mevcut. Ayrıca, evlerin damları ardıç ağacından yapılmış tahta kiremitlerle kaplanarak yağmura dayanıklı hale getirilmiş. Geleneksel yapıyı bozmayan köyde, tek istisna olarak yeni betonarme okul binası bulunuyor.
TERK EDİLME SEBEBİ KURT SALDIRILARI
Eskiden küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan köyde, kurtların hayvanlara saldırmasıyla bu faaliyet sona ermiş. Bu durum, köyden göçleri hızlandırmış ve bugün sadece birkaç aile köyde yaşamaya devam ediyor. Ulaşımı zorlu taş ve toprak yollarla sağlanan köy, yüzyıllardır geleneksel yaşam tarzını sürdüren bir yer olarak öne çıkıyor.
Beydilli köyünün terk edilmiş görüntüsü ve otantik atmosferi, doğa yürüyüşü yapan turistlerin ilgisini çekiyor. Köprülü Kanyon'un yamacındaki bu köy, özellikle doğaseverler için kaçırılmayacak bir durak haline geldi. Doğanın içinde kaybolmuş gibi görünen köy, doğa ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir deneyim sunuyor. Beydilli köyü, sahip olduğu kültürel ve doğal mirasıyla keşfedilmeyi beklerken, doğaseverlerin ilgisiyle yeniden hayat buluyor