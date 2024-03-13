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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 13:43

Küresel ısınma ayılara kış uykusunu unutturdu

Türkiye'de yaygın popülasyona sahip bozayılar, doğal yaşam alanlarının insanlar tarafından daraltılması ve küresel ısınmanın etkisiyle yılın en soğuk mevsimini kış uykusuna yatmadan geçiriyor.

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