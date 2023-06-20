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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 14:18

Kurban yakalama timi bayram hazırlıklarını tamamladı! İşte eğitimden kareler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 'kurban yakalama timi' Kurban Bayramı'nda iş başında olacak.

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