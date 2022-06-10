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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 12:01

Kumaşa işlediği Kur'an-ı Kerim'i 12 yılda tamamladı!

Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine yazmaya niyet edip 'Ve ma tevfiki illa billah' (Başarı ancak Allah'tandır) yazısıyla çalışmalarına başlayan hattat Muhammed Mahir Hadri, Bursa'daki atölyesinde dua ayeti ve hadisleri kumaşa nakşediyor.

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