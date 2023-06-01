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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Haziran 2023 Perşembe 10:17

Köylülerin kabusu oldu! Seralarda ekili salatalıkları parçalayıp zarar veriyor

Amasya'nın Aksalur Köyü'nde seralarda ekili salatalıkları parçalayıp zarar veren yırtıcı hayvanların çakal olduğu belirlendi. Kabus yaşayan köylüler görüntüleri fotokapana takılan çakallardan kurtulmak için tuzaklı kafes kurulmasını istedi. Geceleri nöbet tutmaya başlayan köylüler canına kıymak istemedikleri çakallara 'Çakal kardeş yakamızı bırak' diye seslendi.

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