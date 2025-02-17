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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 10:27 |

Köylüler ekmeklerini 'buzdan' çıkarıyorlar! Kilosu 150 TL'den başlıyor

Doğu Anadolu'da 124 kilometrekare alanıyla bölgenin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu. Buz tutan gölde balıkçılar 'Eskimo usulü' ile balık avlıyor.

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