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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 14:53

Köydekiler onu bekliyor! Bal kabaklı mısır ekmeği

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde üç kuşaktır bal kabaklı mısır ekmeği yapan Köşeli ailesi, taş fırında 24 saatte pişirdikleri ekmekleri komşuları ve akrabalarına ikram ediyor.

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