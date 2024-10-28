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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 14:04

Korykos Antik Kenti'nde bulundu! 700 yıllık olduğu değerlendiriliyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Korykos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 700 yıllık olduğu değerlendirilen tuvalet bulundu.