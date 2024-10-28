Korykos Antik Kenti'nde bulundu! 700 yıllık olduğu değerlendiriliyor

Yıldırım, bölgedeki yaşam izlerini araştırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:





"Devam eden çalışmalarda konut sayısının çoğalmasıyla gelecek yıllarda nüfus tahmini yapacağız. Yaşam birimlerin dışında surlarla ilgili çalışmalarımız da var. Bu yıl sur dibinde bir mekan açığa çıkardık ve ilginç şekilde tuvalet olduğunu gördük. Surun hemen üzerine inşa edilmiş bir Orta Çağ tuvaleti. Antik kentin kuruluşu yaklaşık 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip. Kalenin ilk yapım evresi ise 1000 yıllık."