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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2023 Perşembe 12:58

Koparmanın cezası 244 bin TL! Koruma altında bulunan kum zambakları, çiçek açtı

Akdeniz sahillerinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve koparmanın 244 bin 315 TL cezası olan kum zambakları, çiçek açtı. Mersin'de deniz kaplumbağalarının üreme bölgelerini çiçekle kaplayan kum zambakları gün doğumu ile ayrı bir görsel şölen sundu.

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