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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:16

Konyalı John Wick! Sosyal medyada fenomen olma yolunda ilerliyor

Beden eğitimi öğretmeni olarak 10 yıldır Konya'da görev yaparken film karakteri John Wick'e benzediğini farkeden Ömer Aslan, sosyal medyada fenomen olma yolunda ilerliyor. John Wick karakterini canlandıran Keanu Reeves'e benzediğini gören Aslan'ın, giyim ve hareketlerini de değiştirdi. Aslan, sürekli siyah kıyafetler giyinip, saçlarını da Wick'e benzetti ama özünden ayrılmaya da niyetli değil, Konya şivesini de yaymaya çalışıyor: ' Bizde 'g' harfinin ayrı bir yeri vardır. 'Gonya, Garaman, Angara' deriz. Videolarımda bunları izah ediyorum.' Aslan, 'kurur' gelimesini 'gurur'diye okuyan öğrenciye 100 puan verdiğini ve öğrencinin de uçak mühendisi olduğunu da anlattı.

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