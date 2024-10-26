Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

<p>M.B. idaresindeki 06 CIY 057 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde, M.A.G'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştıktan sonra M.Y. idaresindeki 42 AY 756 plakalı otomobile çarptı.</p><br><p>Kazada, M.A.G ile sürücülerden M.Y ile yanında bulunan F.B. yaralandı.</p><p><br></p><p>Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.</p><br><p>Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.</p><br>