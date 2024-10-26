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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 09:55

Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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