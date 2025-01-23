Konya'da korkutan görüntü! 25 metre derinliğinde

<p>Hotamış Mahallesi Hüyük mevkisinde, Bekir Uzundemir'e ait tarlada yeni bir obruk meydana geldi. </p><br><p>Yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğindeki obruk, bölge sakinlerini tedirgin etti.</p><br><p>Hotamış Mahallesi'nde obrukların genellikle daha büyük çaplarda oluştuğunu belirten bölge halkı, Hüyük obruğunun çevresinde 50 metre çapında iki obruğun daha bulunduğunu aktardı.</p><br><p>Bölgedeki obruk oluşumlarının gözlemlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.</p><br>