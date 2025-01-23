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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 10:57 |

Konya'da korkutan görüntü! 25 metre derinliğinde

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yaklaşık 8 metre çapında ve 25 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

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