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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:38

Komşuları şikayet etti! Koku gelen evden 20 ton çöp çıktı

Erzurum'da, kötü ve ağır kokudan rahatsız olan binadakilerin şikayeti üzerine belediye temizlik ekipleri, Şerafettin T.'nin evinden, 2 kamyon çöp çıkardı. Toplanan çöplerin yaklaşık 20 ton olduğu belirtildi.

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