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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 17:03

Komandolar da arama çalışmalarına katıldı! Fatma Fidan için seferber oldular

Sivas'ın Ulaş ilçesinde önceki gün kaybolan Alzheimer hastası Fatma Fidan'ı (75) arama çalışmaları sürüyor. Fidan, sisli ve karlı hava şartarında, komandoların da katıldığı ekiplerle aranıyor.

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