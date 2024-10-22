Kocaeli'de doğal gaz patlaması! 7 kişi yaralandı

<p>Mevlana Mahallesi Ayyıldız Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın dördüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.</p><br><p>Patlama sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.</p><br><p>İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.</p><br><p>İtfaiye ekiplerince binadan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.</p><br><p>Öte yandan patlamanın yaşandığı katta büyük hasar oluştu. Patlama, çevredeki 3 binaya da zarar verdi. Binadan kopan parçaların üzerine düştüğü 6 araç hasar gördü.</p><br><p>Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.</p><br>