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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 12:37

Kocaeli'de doğal gaz patlaması! 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde doğal gaz patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.