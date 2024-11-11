Klinikte dehşet! Çalışanlara saldırdıktan sonra kaçtı

"AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER SAVURDULAR"





Klinikte bulunan kişinin ağabeyini polis olarak tanıttığını belirten doktor Oflaz, "Ben tartışma esnasında hasta bakıyordum. Tüm çalışanlarım kadın ve bir şeyler olduğunu fark ettim. Olaya müdahale ederek polis çağırdım. Polisi beklerken kendisini polis olarak tanıtan şahıs, 'Kasadaki paramı vereceksiniz. O para bana zimmetli. Paramı almadan hiçbir yere gitmiyorum' dedi. Şahıslar hem bir kadına hem de sağlık çalışanlarına ağza alınmayacak hakaretler savurdu." dedi.