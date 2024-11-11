Klinikte dehşet! Çalışanlara saldırdıktan sonra kaçtı

Geçen yıl 9 Haziran'da özel sağlık kliniğine giden hasta yakınları, şeker hastası annelerini tedavi ettirmek istedi.
Hastanın tahlil sonuçlarının çıkmasıyla uzman doktor Bedrettin Oflaz, yakınlarına tedavi sürecinden bahsetti. Tedaviyi istemeyen hasta yakınları, hem yaptırdıkları tetkiklerin parasını hem de annelerinin sağlık bilgilerini istedi.
Doktor Oflaz'ın isteği reddetmesi üzerine hasta yakınlarından biri, diğer hastaların bilgilerinin de yer aldığı formları gasbetti, sağlık çalışanlarına saldırıp kaçtı.
Olay gününü anlatan uzman doktor Bedrettin Oflaz, "Hastanın gözlerinde şekere bağlı görme kaybı oluşmuş. Ben de şahsa annesinin tedavi olurken iyi bir bakıma ihtiyacı olduğunu söyledim. Bu da muhtemelen kendisine zor geldi. Çalışanlarıma bağırmaya bağladı. Şahıs dışarıda bekleyen ağabeyini de kliniğe çağırdı. Sonra ortalık bir anda karıştı." dedi.
"AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER SAVURDULAR"
Klinikte bulunan kişinin ağabeyini polis olarak tanıttığını belirten doktor Oflaz, "Ben tartışma esnasında hasta bakıyordum. Tüm çalışanlarım kadın ve bir şeyler olduğunu fark ettim. Olaya müdahale ederek polis çağırdım. Polisi beklerken kendisini polis olarak tanıtan şahıs, 'Kasadaki paramı vereceksiniz. O para bana zimmetli. Paramı almadan hiçbir yere gitmiyorum' dedi. Şahıslar hem bir kadına hem de sağlık çalışanlarına ağza alınmayacak hakaretler savurdu." dedi.