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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 13:38

Klinikte dehşet! Çalışanlara saldırdıktan sonra kaçtı

Antalya'da özel bir sağlık kliniğinde bir hasta yakını, annesi için yaptırdığı işlemlerin parasını istedi. Diğer hastaların bilgilerinin yer aldığı formları da çalan hasta yakını sağlık çalışanlarını saldırdıktan sonra kaçtı.