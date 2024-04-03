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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2024 Çarşamba 14:31

Kızılırmak Delta'sı kızıla boyandı! Sebebi ortaya çıktı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yayılış gösteren kızıl eğrelti otu (azolla filiculoides), deltadaki su yüzeylerini kızıla bürüdü.

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