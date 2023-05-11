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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 15:23

Kız Kulesi, bu akşam açılıyor! Yaklaşık 2 bin 400 yıllık tarihe sahip

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanan tarihi yapılarla ilgili, 'İkonik yapıları restore ederken özellikle turizm bölgelerindeki işlevselliklerini değiştiriyoruz. Vatandaşın kullanımına açık hale getiriyoruz. Turizmden pay almasını istiyoruz.' dedi.

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