Kıyaya vuran en ilginç nesne! Onu görmek için birbirleri ile yarıştılar

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Kasırgayla gelen canavar Harvey kasırgası sonucu Teksas kıyılarına vuran bu canlının ise türü hala net olarak çözülmüş değil. İnsanoğlu, okyanusu hala keşfetmiş değil. Canlı türlerinin %70 gibi bir kısmı da okyanuslarda bulunuyor

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Sahile vuran dev beyaz kitle 2011 yılındaki tsunamiden sonra bu dev beyaz kitle kıyıya vurdu. İlk başta bunun yeni bir yaratık, muhtemelen dev ahtapot olduğunu düşündü. Fakat bilim adamları örnek aldığında, bu kütlenin bir köpekbalığı veya balinanın kalanları olduğunu söylediler.

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Gizemli dev göz Fort Lauderdale kentinin kuzeyinde kalan Pompano Beach'de kıyıya buran dev ve gizemli göz, uzmanların kafalarını bir sürü soru işaretiyle doldurmuş durumda. Kumsalda rutin yürüyüşlerinden birini yapan Gino Covacci tarafından bulunan gözün, hangi canlıya ait olduğu bilinmiyor. Bazı uzmanlar, denizlerdeki kirliliğin, varlığından haberimizin olmadığı canlıların ortaya çıkmasına yol açtığını bile öne sürüyor.

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Sahipsiz bir füze 2008'de, İskoçya'da sahilde bulunan bu askeri nesne de, kıyıya vuranlar arasında.

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Dev boru hattı Ülkenin doğusundaki Norfolk sahilinde, boyları 480 metre olan 11 adet boru hattı karaya vurdu. Karaya vuran dev boruların Libya'da bir projede kullanılmak üzere götürülürken gemiden düştüğü açıklandı.

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Altınlar ve 40 metrelik altın zincirler Florida sahillerinde bulunan servetin değeri 1 milyon dolar değerindeydi. Ve insanlardan sadece 50 metre uzaklıktaydı.

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Karaya vuran BMW konteynırları Kyrill Kasırgası sırasında dalgaların içinde kalan MSC Napoli isimli yük gemisi, batmaması için bilinçli olarak İngiltere'nin güneyindeki Devon kenti yakınlarındaki Branscombe'de karaya oturtuldu. Sahile vuran konteynerler, mürettebatın gemiyi terk etmesinin ardından yağmalandı. Yağmacıların arasında, şarap fıçılarını alan emekli öğretmenlerden, BMW motosikletleri götüren gençlere kadar, her yaştan insan olduğu görüldü.

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Deniz Yılanı Bir deniz canlısının sahilde olması pek tuhaf olmasa da bu denli büyük bir deniz yılanı ile karşılaşmak da sık bir durum değildir galiba. California Catalia Adası'nda görülmüş.

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Uzay gemisinden kopan bir parça 2015 yılında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait bir uzay gemisinden düşen parça, Bahamalar'daki bir sahilde bulundu.

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Dev lego adam 80 metre büyüklüğünde, 100 pound değerindeki dev lego, 4 tane plajı gezmiş.

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Balistik füze parçası 2016 yılında Kuzey Kore'nin füze denemesinde parçalanan füzenin parçaları Japonya sahillerine vurdu.

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Dev zar ABD'nin Idaho eyaletinde lkaraya vurmuş dev bir zar bulundu

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Kinder Sürpriz Yumurtaları Almanya'nın kuzeyinde on binlerce Kinder Sürpriz yumurta kıyıya vurdu. Ortaya işte bu görüntüler çıktı!

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Akış Ölçer İzlanda sahilinde bulunan bu gizemli nesne UFO değil. Okyanusun derinliklerinde akış hızını ölçmeye yardımcı olan bir cihaz.

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15 metrelik bir yaratık! 2017 yılı içerisinde Endonezya'da bulunan bu yaratık ise oldukça ilginçti. Çünkü bilinen hiçbir canlı ile benzerlik göstermiyordu. Derin sulardan yukarıya çıktığı belliydi. Farklı türdeki bir balina olduğu düşünüldü.

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Bombalar Tampa Körfezi'nde bulunan bombanın 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı söyleniyor. MAGAZİN Ünlülerin şaşırtıcı değişimi Ünlülerin şaşırtıcı değişimi DÜNYA Osmanlı Avrupa'da nereleri fethetti ve ne kadar hüküm sürdü? Osmanlı Avrupa'da nereleri fethetti ve ne kadar hüküm sürdü? YAŞAM İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın İstanbul'da sahte nargile tütünü imalathanesine baskın MOR PAPATYA Bu besinler hastalık getiriyor! İşte sık tüketilen en zararlı yiyecekler! Bu besinler hastalık getiriyor! İşte sık tüketilen en zararlı yiyecekler!

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Uçak enkazı Hint Okyanusu'nda yer alan La Reunion Adası'nda çalışan temizlikçi, biberleri ezmek için bir kaya parçası ararken, gizemi hala çözülemeyen MH370'e ait bir enkaz parçası buldu.

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Denize çakılmış bir P-38



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Balina omurgası

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Büyük beyaz köpekbalığı dişi

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Kurumuş bir denizatı

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Mavi şişe denizanası

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18. Yüzyıldan kalma bir liman kapısı

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Kıyıda ilerleyen bir kirpi balığı

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Köpek balığı dişleri

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11 Temmuz 1922 de üretilen bir soda şişesi

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Çantadan düşen bir mıknatısın kumdaki metalleri çektiği an

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Üst üste dizilmiş piyanolar

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İnsanların geçerken taşları dizerek yaptığı bir taş kemer

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Kar yağdıktan sonra suda oluşmuş binlerce kar topu

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150 bin dolar değerinde kokain

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Minik bir cam kola şişesi

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Mükemmel bir çakıl taşı

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Avını kızartan bir kartal

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Merkezi sabit olan ve rüzgarla savrularak daireler çizen bir yosun

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Bir ammonit fosili

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Buzul parçası

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Son derece temiz hatlarıyla kumdan bir kale

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Taşın içinde gizli bir başka taş

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Dev bir kalamar

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Mükemmel bir sandalye şeklindeki buzul

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Aynı karedeki farklı izler

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Aşınan zeminde hala hayatta kalan bir ağaç

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Canlıların evi haline gelmiş cam bir top

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Bir denizşakayığı

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Minik bir ahtapot

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Denizanaları