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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:16

Kıyaya vuran en ilginç nesne! Onu görmek için birbirleri ile yarıştılar

Doğa olayları yada kazalar sonucu denizde başıboş dolaşan nesneler nadirde olsa kıyıya vurabiliyor. İşte kıyaya vuran en ilginç nesneler...

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