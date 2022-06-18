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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 17:16

Kıyafetleri, boyu ve kilosunu ortaya çıkardı! Mevlana'nın kıyafetleri ilk kez ziyaretçilerle buluşacak

Konya'da türbesi bulunan Mevlana'nın özel sandıklarda saklanan kıyafetleri, restore edilmeye başlandı. Onarılan kıyafetlerin yer aldığı müzenin aralık ayında ziyaretçilere açılması planlanıyor.

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