Kıyafetleri, boyu ve kilosunu ortaya çıkardı! Mevlana'nın kıyafetleri ilk kez ziyaretçilerle buluşacak

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Mevlana Müzesi'nde özel sandıklarda saklanan Mevlana'ya ait kıyafetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle restore edilmeye başlandı.

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Restorasyon çalışmasında Şems-i Tebrizi ile Mevlana'nın babası Bahaeddin Veled'e ait kıyafetler de onarılacak.

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Müzenin koleksiyonundaki 22 kıyafetten 19'unun oldukça yıpranmış olduğunu ifade eden Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı, "Konya Mevlevi Dergahı'nın 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması üzerine bakanlar kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş özel bir müzedir. Hazreti Mevlana'nın vefatından günümüze kadar olan süreç içerisinde zenginler, devlet adamları ve hazreti Mevlana muhipleri buraya çok kıymetli eşyalar hediye etmişler" ifadelerini kullandı.

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KIYAFETLER ARAŞTIRILDI

Koleksiyonda 22 tane kıyafet olduğunu ifade eden Bakırcı "Gömlekler, cübbeler ve diğer kumaş örnekleri var. Bu kumaşlar şimdiye kadar çok tartışıldı. Selçuklu dönemi mi? Gerçekten hazreti Mevlana'ya ait mi? Bilim insanları ve sanat tarihçileri bunun üzerinde çok durdular ve muhtelif yayınlar yapıldı" diyerek kıyafetler hakkında araştırmalar yapıldığını belirtti.

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Kıyafetlerin 16 tanesinin çok kötü durumda olduğunu belirten Müze Müdürü, hepsinin uzun süre özenle saklandığını dile getirdi.

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KIYAFETLERİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Hazreti Mevlana'nın kıyafetlerinden oluşan bir serginin aralık ayında yapılması planlanıyor. Restorasyona uğrayan kıyafetler bu sayede ilk defa ziyaretçilerle buluşacak.

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"BOYUNUN 160-165, AĞIRLIĞININ DA 60 OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ"

Müze Müdürü Bakırcı, kıyafetlerden yola çıkarak Hazreti Mevlana'nın beden ölçüleriyle ilgili bilgilere ulaştıklarını "Hazreti Mevlana'nın 18'inci yüzyıldan itibaren, yapılmış olan minyatür resimler var. Bunlar bazı tanımlara göre yapılmış resimler. Mevlana'nın soluk benizli, renkli gözlü, 60-63 kilogram civarında olduğunu bilebiliyoruz. Elbiselerin bu kadar geniş ve bol olmasının sebebi ise bir makam kıyafeti olduğunu düşünüyoruz. Hazreti Mevlana'nın boyu 160-165 civarında, kilosunun da 60 civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz" sözleriyle belirtti.

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