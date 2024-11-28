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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 12:54

Kışla içinde gizli kalmış tarihi mekan

Konya'da içinde Kapadokya'daki mimarilerin benzerlerinin de bulunduğu, kaya içine yontularak yapılan Akmanastır, askeri kışlanın taşınmasının ardından görüntülendi.

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