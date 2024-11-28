Kışla içinde gizli kalmış tarihi mekan

Akmanastır'ın Aziz Khariton'un öğrencileri tarafından Geç Antik Dönem'de kurulduğunun değerlendirildiğini anlatan Mimiroğlu, "Bu manastır bölgede en önemli dini merkez olarak kendini gösteriyor. Askeri alanda olmasından dolayı çok iyi korunmuş. Bir taraftan da ziyaret edilemedi. Bu açıdan yerli ve yabancı turistlerce de büyük merak uyandırıyor. Manastır içinde bulunan çeşitli kitabelerden birinde en erken 11. yüzyılda buranın onarıldığı görülüyor. Manastırın bu tarihte yenilendiğini anlıyoruz." diye konuştu.