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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 10:23

Kışın yumurtlamaya başladılar! Mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava onları da şaşırttı

Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki çiftlikte bulunan deve kuşları nisan-ekim dönemi yerine bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yumurtlamaya başladı. Bu durum öğretim üyelerinin de şaşkınlığına sebep oldu.

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