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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 13:32

Kış uykusuna bile yatmamışlar! Evlerinizdeki su birikintilerine dikkat

Kasım ayı başında kış uykusuna geçmesi ve ilerleyen günlerde de soğuktan ölmesi gereken sivrisineklerin, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte kış uykusuna dahi uyumadığı ortaya çıktı. Böcek Profesörü olarak bilinen Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin, bu durumun gelecek bahar ve yaz dönemi için sıkıntı olacağına işaret ederek, 'Hala kan emmeye ve yumurtlamaya devam ediyorlar. Bu da gelecek yılın sıkıntılı geçeceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Sadece ilaçlama yeterli olmayabilir. Evinizde ve etrafında su birikintilerini kontrol edip üzerlerini kapatmanız gerekiyor' dedi.

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