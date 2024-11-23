Kış gelince tezgahlarda yerini aldı! Fiyatı 200 liradan başlıyor

''TÜRKİYE'DE EN GÜZEL PEYNİR''





Yazın hazırlanan peynirin kış mevsiminin başlamasıyla satıldığını belirten peynirci Ahmet Toprakçı, peynir fiyatının 350 lira olduğunu söyledi.





Toprakçı; "200-250 liraya kadar da var. Peynir çok kalitelidir, yayladan gelen peynirdir. Hepsi koyun peyniridir. 50 kilo, 100 kilo hatta, 150 kiloya kadar alanlar var. Siirt halkı yaz aylarında alınan peyniri önce tuzluyorlar, ardından soğuk hava deposuna koyuyorlar, kışın da yiyorlar. Siirt peyniri koyun peyniridir, çok kalitelidir. Şu anda belki Türkiye'de en güzel peynir Siirt'te bulunur. Bu peynir İstanbul'a, Ankara, İzmir gibi her yere gidiyor'' dedi.