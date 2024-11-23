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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 13:16

Kış gelince tezgahlarda yerini aldı! Fiyatı 200 liradan başlıyor

Siirt'te kış günlerinin vazgeçilmez kahvaltılıklarından olan kışlık peynir, tezgahlarda yerini aldı. Peynirci Ahmet Toprakçı, peynir fiyatlarının 200 TL'den başladığını söyledi.

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