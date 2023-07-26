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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 12:53

Kırmızı listedeki 4 kuş türü Ağrı'daki Balık Gölü'nde görüldü

Ağrı'daki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde 110 kuş türünün yaşadığı tespit edildi.

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