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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 17:22

Kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilip, aracın camını patlattı! Trafikte maganda terörü

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri, yol istediği otobüsün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilip, aracın camını patlattı. Otobüs şoförüne küfür eden saldırgan, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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