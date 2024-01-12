Kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilip, aracın camını patlattı! Trafikte maganda terörü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol istediği ancak önüne geçemediği yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilen otomobil sürücüsü, otobüsün camını patlattı.
Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Alanya-İstanbul seferini yapan Bünyamin Kahveci yönetimindeki 35 PK 516 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kimliği belirsiz bir araç sürücüsünün saldırısına uğradı.
Olayda, Alanya'dan yola çıkan otobüse, Okurcalar Alarahan Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durduğu sırada yanında duran 34 BJJ 463 plakalı otomobilden inen ve kimliği belirlenemeyen sürücü yumruk atarak camı patlattı.
Saldırgan sürücü aracına binerek olay yerinden ayrılırken, saldırıya uğrayan ve kırılan camın isabet etmesi sonucu yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı.