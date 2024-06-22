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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:35

Kırkpınar'a ziyaretçi akını! Otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Edirne'de 5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni takip etmek isteyen ziyaretçiler, otelleri doldurdu.

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