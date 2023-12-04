  • $28,9358
  • 31,4731
  • 1932.06
  • 8056.23

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 09:07

Kırklareli'de şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

Kırklareli'de şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, ildeki bazı bodrum katları su bastı. Sağanak yağış etkisini sürdürürken Kırklareli Valiliği de vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı uyardı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.