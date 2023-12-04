Kırklareli'de şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar suya gömüldü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli'nde şiddetli yağış etkili oldu.

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Şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yolları ve sokakları su bastı. Sokaklar adeta gölete dönüştü.

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Yollarda hareket halinde bulunan bazı araçlar adet suya gömülerek mahsur kaldı.Yağış sebebiyle bazı adreslerin bodrum katını da su bastı.

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Gelen ihbarlar AFAD ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.Sağanak yağış etkisini sürdürürken Kırklareli Valiliği de vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı uyardı.

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