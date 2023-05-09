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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 09:49

Kırklareli'de doğa yürüyüşü yaparken buldular! Banka kasasında saklıyorlar

Kırklareli'de kırsal alanda doğa yürüyüşüne çıkan iki vatandaş çok az kişinin başına gelebilecek bir şeyle karşılaştı. Vatandaşlar yürüyüş esnasında göktaşı buldu.

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