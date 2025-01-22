Haberler
  • $35,654
  • 37,1835
  • 3154.18

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 17:02 |

Kırklareli merkezli 27 ilde uyuşturucu operasyonu! 63 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli merkezli 27 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.