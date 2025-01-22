Kırklareli merkezli 27 ilde uyuşturucu operasyonu! 63 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 1 kilo 477 gram esrar, 637 gram skunk, 425 gram likit esrar ve 54 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca, 415 adet uyuşturucu hap, 2 bin 150 dolar, 400 euro, çok sayıda ziynet eşyası, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucuların kargo ile teslim edildiği belirlendi.