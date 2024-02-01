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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 11:01

Kiracı evini ilaçladı! Ev sahibinin ailesinden 1 kişi öldü, 5 kişi hastanelik oldu

Konya'da kiracının evine yaptığı ilaçlamanın ardından üst katta oturan ev sahibinin ziyarete gelen torunu Ahmet Enes Temel (7) zehirlenme nedeniyle yaşamını yitirdi, 5 kişi de hastanede tedaviye alındı.

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