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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 14:41

Kır navruzu ortaya çıktı! Koparmanın cezası 109 bin lira

Sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan kır navruzu çiçeği havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Nokta endemiği olan çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 lira.

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