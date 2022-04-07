Kır navruzu ortaya çıktı! Koparmanın cezası 109 bin lira

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde görülen ve nokta endemiği olduğu belirlenen kır navruzu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibince korunup yayılımı gözleniyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Harun Dindar, Türkiye'nin iklim çeşitliliğinden dolayı Avrupa'ya kıyasla bitki ve biyolojik türde daha zengin olduğunu söyledi.

Yahyalı ilçesinin bir köyünde bulunan kır navruzu karların erimesi ve havaların ısınmasıyla kendini göstermeye başladı. Çiçeğin tahribini önleme adına koparanlara 109 bin 593 lira para cezası uygulanıyor.

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Kayseri'nin de zengin bir iklim kuşağında yer aldığını belirten Dindar, kentin güneyinin Torosların uzantısı olduğunu ve Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ifade ederek, bunun biyolojik çeşitliliğe yansıdığını dile getirdi.





Kır navruzunun da (Iris farashae) yetiştiği ortamın özel bir lokal alan olduğunu ifade eden Dindar, bu nedenle bitkinin sadece bu alanda yetişebildiğini dile getirdi.