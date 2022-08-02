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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 17:37

Kilosu bin liradan alıcı buluyor! Şifa deposu kenger sakızı

Sivas'ta fiyatı adeta altınla yarışan kenger sakızı birçok hastalığa da iyi geliyor. Geçtiğimiz yıllarda 800 lira olan kenger sakızının kilosu bu yıl itibariyle bin lira oldu.

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