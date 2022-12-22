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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 15:57

Kilosu 500 lira! Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisinde sona gelindi

Edirne'de tava ciğerin yanında garnitür olarak verilen tescilli Karaağaç acı biberinin kurutma mesaisinde sona gelindi.

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