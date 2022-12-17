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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 10:36

Kilosu 3 bin liradan satılıyor! Bucak salebinin değeri günden güne artıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan Bucak salebinin değeri günden güne artıyor. Doğada çok zor bulunan salebin toplanması ve yapımı emek gücüne dayalı olduğu için kilogramı 3 bin TL'yi buluyor.

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