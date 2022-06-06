Kilosu 200 TL'den satılıyor! Topladıkları yeri kimseye söylemiyorlar

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kendiliğinden yetişen dağ çilekleri toplanmaya başlandı.

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Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor, bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

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BİR KİŞİ 4 SAATTE 1 KİLOGRAM TOPLAYABİLİYOR

Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen, doğal ortamda yetişen, küçük oldukları ve sıklıkla yetişmediği için 4 saatte yaklaşık 1 kilogram toplanabilen dağ çilekleri, fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda yetişiyor.

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Dağ çileklerini toplayanlar büyük kısmını kendilerinin kışlık reçel ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını belirtirken, çileğin bu yıl satış fiyatı ise 150-200 TL arasında değişiyor.

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Fatsa ilçesinin Kavraz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dağ çileğinin hasadını yapan Ayşegül Kocatürk, "Genellikle dağ çilekleri kırsal kesimlerde oluyor. Toplamak için vatandaşlar daha dağlık bölüme gelerek burada doğada kendiliğinden yetişen dağ çileğini bulabiliyor. Bizler de her yıl buraya gelerek topluyoruz" dedi.

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Toplamasının çok meşakkatli olduğunu çünkü dikey arazilerde olduğu için gitmesi ve bulmasının zor olduğunu belirten Kocatürk, "Ortalama günlük yarım kilo ile bir kilo arasında toplayabiliyoruz. Zor şartlar altında düşme tehlikeleri geçirerek toplanıyor. Isırgan ilaçları dağ çileklerine çok büyük zarar veriyor. Eğer ilaçlama ve ot biçme işlemleri yapmazsa vatandaşlar doğada bu çilekleri bulmak daha kolay olacak" dedi.