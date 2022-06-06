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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 11:28

Kilosu 200 TL'den satılıyor! Topladıkları yeri kimseye söylemiyorlar

Karadeniz Bölgesi'nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimli bölgelerde yetişen dağ çileğinin kilosu 200 TL'den satılıyor.

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