Kilosu 100 liradan satılıyor! Tezgahlarda hamsinin yerini aldı

"BALIK BU SENE GERÇEKTEN ÇOK PAHALI"





Balık fiyatları hakkında konuşan Aziz Yıldız ise, "Balıklar şu anda çok pahalı. Fiyatı 250 TL olan balık var. Herkes satın alamaz. Bugün ben satın alabiliyorum ama başka vatandaşlar alamıyor. Her şey çok pahalı. Artık bu durum nereye kadar gider bilemiyorum. Herkes kendi kendine fiyat yükseltiyor. 100 TL olan balığın fiyatını 200 TL yapıyor. Serbest piyasa olduğu için kimseye bir şey diyemiyoruz. Balık bu sene gerçekten çok pahalı. Kimse satın alamaz. Çinekop 500- 750 TL arası, hamsinin kilosu ise 200-250 TL fiyatı. Fiyatlar her gün daha da pahalılaşıyor. Kim gelirse gelsin aynı şekilde bu durum devam edecek" diye konuştu.