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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2025 Pazartesi 16:28 |

Kilosu 100 liradan satılıyor! Tezgahlarda hamsinin yerini aldı

Sakarya'da kilogramı 100 liradan tezgahlarda yerini alan istavrit, kilogramı 200 liradan satılan hamsinin yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan bu balık, özellikle taze ve lezzetli olması sebebiyle tercih ediliyor.

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