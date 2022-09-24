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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:25

Kilogramı 100 liradan satılıyor! Kızgın ateşte 4-5 saat kaynatılıyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesinde yaklaşık 250 dönüm üzüm bağı bozularak pekmez yapılıyor. Bağ bozumu ve pekmez dönemi Eylül ayının ikinci haftasından itibaren başlayıp, ay sonuna kadar devam ediyor. Bakır tavalarda kızgın ateşte 4-5 saat kaynıyor kilogramı 100 liradan satılıyor.

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