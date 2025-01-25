Kilis Tavasındaki yöresel lezzetin sırrı ne? 30 yıllık işletmeci anlattı

''HATAY İLE KARIŞTIRILMAMALI''





Kilis Tavanın tescilli bir ürün olduğunu belirten Çiloğlu, bu lezzetin Hatay mutfağından farklı olduğunu söyledi. Çiloğlu, "Biz Kilis Tavaya sos eklemeyiz. Hatay'da daha fazla salça ve baharat kullanılır, ama biz etin lezzetini ön planda tutarız. Eti kaliteli yapan, malzemenin doğallığı ve işlenişidir. Fazla baharat eklendiğinde etin tadı kaybolur" diye konuştu.