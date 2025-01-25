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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 14:50 |

Kilis Tavasındaki yöresel lezzetin sırrı ne? 30 yıllık işletmeci anlattı

Kilis'te 12 yıldır faaliyet gösteren Mehmet Çiloğlu, 30 yıllık sektör deneyimiyle Kilis mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaya devam ediyor.

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